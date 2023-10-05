В Краснодарском крае пятиклассница найдена мертвой с пакетом на голове

В Краснодарском крае пятиклассница найдена мертвой с пакетом на голове. Об этом сообщает telegram-канал «Инцидент Россия».

Тело 11-летней школьницы обнаружили родители, которые вернулись домой. Ванная комната была заперта изнутри, в ней горел свет, но девочка не отзывалась.

Отец выбил дверь. На полу лежала их дочь с полиэтиленовым пакетом на голове. Рядом они нашли аэрозольный дезодорант. Скорая констатировала смерть.

Семья считается благополучной, на учете никогда не стояла.