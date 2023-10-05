В Иркутске задержали педофила, заманившего детей в квартиру

Иркучанина подозревают в том, что он заманивал детей в квартиру. Об этом пишет Shot.

По информации медиа, родители детей пожаловались на 40-летнего местного жителя микрорайона Топкинский. Они рассказали, что мужчина пытался затащить их детей к себе домой и изнасиловать.

На данный момент правоохранителям удалось доказать, как мужчина пытался совратить девятиклассницу в соцсетях.

Отмечается, что в сентябре 2023 года перед задержанием мужчину поставили на учет в психоневрологический диспансер из-за психических проблем.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении несовершеннолетнего». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.