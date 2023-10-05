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В индустриальном парке «Рязанский» построят завод гигиенической и медицинской продукции

Предприятие стало пятым резидентом, вышедшим на этап подготовки своих земельных участков к застройке либо уже приступивших к строительно-монтажным работам. В индустриальном (промышленном) парке «Рязанский» компания построит завод гигиенической и медицинской продукции. Об этом сообщила пресс-служба Агентства развития бизнеса.

В частности, в ассортиментную линейку предприятия будут входить влажные салфетки, послеоперационные и раневые повязки, бинты различного уходового назначения.

«Спрос на такого рода продукцию — традиционно высокий. За счет вывода на рынок продукции отечественного производства инвестор планирует максимально возместить уход импортных производителей и обеспечить потребителей качественными и доступными товарами», — отметил зампред регионального правительства Артем Никитин.

Согласно проекту, компания вложит в дело порядка 1,4 млрд рублей. Новое предприятие создаст в регионе 250 новых рабочих мест. Запуск завода в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2024 года.