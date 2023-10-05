В Госдуму внесли проект поправок к закону о выборах президента России

Государственная дума рассмотрит поправки к закону о выборах президента России. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

«В закон о выборах президента Российской Федерации вносятся изменения, направленные на совершенствование избирательных процедур в современных условиях и с учетом мониторинга практики применения избирательного законодательства», — сказал он.

Соавтор документа Павел Крашенинников отметил, что поправки не предусматривают радикальных изменений в законодательство.

Проект закона уточняет положения, регулирующие фото- и видеосъемку на избирательных участках, обязывает аккредитованных представителей СМИ работать в редакции по трудовому договору, требует от зарегистрированного кандидата представлять сведения о судимости в письменной форме.