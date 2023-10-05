В Белгородской области ВСУ повторно обстреляли Шебекинский городской округ

В Белгородской области ВСУ повторно обстреляли Шебекинский городской округ. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Под обстрелом оказались несколько населенных пунктов.

В поселке Шебекинский повреждены восемь частных домовладений, автомобиль и автобус. Часть снарядов прилетела в центр Шебекина. Так, они попали в неработающую пекарню и ремонтируемый торговый центр. Также осколками снарядов повредило два административных здания и один коммерческий павильон.

Гладков отметил, что на месте работают оперативные службы. Также запланирован подворовой обход территорий.