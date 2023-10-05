У рязанской компании арестовали имущество на 11 млн рублей за задержку зарплаты сотрудникам

У рязанской компании арестовали имущество на 11 млн рублей за задержку зарплаты сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Долг юридического лица составил 3,6 млн рублей. В том числе, задолженность по зарплате сотрудникам и иным выплатам по трудовым правоотношениям более 1,8 млн рублей.

Судебными приставами арестованы легковые и грузовые автомобили компании, а также прицепы.

Продажа имущества позволит закрыть задолженность по выплате заработной платы сотрудникам компании.