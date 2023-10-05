The Atlantic: Украина лишилась двух европейских союзников

Украина утратила поддержку двух своих союзников — Польши и Словакии. Все из-за ошибок киевских властей. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на издание The Atlantic.

«Последние выходные ознаменовали зловещий поворотный момент в международной поддержке Украины — не только в Вашингтоне, но и в двух некогда ярых сторонниках этой страны в Восточной Европе», — отмечается в статье.

Уточняется, что оппозиционная партия Роберта Фицо «Курс — социальная демократия» на внеочередных выборах в парламент Словакии может стать серьезной проблемой для Украины. Фицо попытается возглавить правительство страны и убедить перестать оказывать помощь Киеву.

Одновременно с этим Польша также теряет желание поддерживать Украину. Причины — вопрос украинских мигрантов в стране, нерешенные проблемы с зерном, скандал в Канаде и неудачные высказывания президента Украины Владимира Зеленского. Все это негативно влияет на отношения двух стран.