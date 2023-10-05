Шойгу: женщины в зоне СВО выполняют задачи не хуже мужчин

Много женщин идут добровольцами в зону специальной военной операции медиками и выполняют задачи не хуже мужчин, сообщили министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании в штабе объединенной группировки войск. Об этом пишут РИА Новости.

«Отдельно хотел бы сказать про добровольцев-женщин, — девушек, можно сказать. Я сегодня встретил их там, на полигоне, одновременно готовятся. Они уже сами прошли подготовку, имеют боевой опыт. Это врачи, медицинские работники», — рассказал министр.