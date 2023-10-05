Рязанские студенты освоили принципы бережливого производства на «Фабрике процессов»

В Рязанской области продолжает действовать «Фабрика процессов» — учебно-производственная площадка, организованная в рамках национального проекта «Производительность труда». С момента создания практическим принципам бережливого производства на ней обучились более 1800 человек. Среди них представители разных сфер деятельности и профессий.

В День учителя обучение на «Фабрике» прошли сотрудники детского сада № 30 Рязани, а также студенты РГУ имени Есенина. При поддержке тренеров Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса участники прослушали лекции и отработали знания на практике. «Фабриканты» организовали сборку пульта управления регулятора давления газа, примерив на себя роли начальника производства, логиста, комплектовщика, операторов сборочных постов. Весь процесс был воспринят не просто как знакомство с бережливым производством, но и как вызов ― студенты проявили характер и показали, что не хотят уходить без результатов. Как отметили сотрудники РЦК, не каждой группе «взрослых» участников удается достичь таких высоких показателей.

«Для ребят это хорошая возможность получить реальные навыки, приобщиться к культуре постоянных улучшений, оценить возможности и направления своего профессионального развития. Для нас — это обмен опытом, возможность поделиться знаниями с молодым поколением. Это продуктивное и взаимовыгодное сотрудничество», ― отметил эксперт РЦК Григорий Погудин.

В конце тренинга все участники получили сертификаты о прохождении обучения.