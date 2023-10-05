Рязанцы рассказали, какой должна быть зарплата у учителей

По данным Росстата, средняя заработная плата учителя в России на июнь 2023 года составляла 65 тысяч рублей в месяц. Жители Рязани считают достойной сумму выше фактической почти в 1,5 раза. Данные исследования предоставил SuperJob.

32% рязанцев хотели бы, чтобы учителя зарабатывали от 50 до 80 тысяч рублей в месяц. 25% опрошенных назвали достойной зарплату в 80-100 тысяч. 13% уверены, что педагоги школ должны получать от 100 до 150 тысяч рублей, работая на одну ставку.

Таким образом, средняя величина зарплаты учителей, которую местные жители назвали достойной, составляет 90 тысяч рублей в месяц.