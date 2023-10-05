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Рязанцам автоматически сделают перерасчет за отопление

Рязанцам автоматически сделают перерасчет за отопление. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Отопительный сезон в городе начался во вторник, 3 октября. По графику рязанцев обеспечат теплом в течение пяти дней. Однако в некоторых домах плату за коммунальные услуги уже начислили.

«Мы делаем перерасчет автоматически. Жителям не надо никуда обращаться, жителям никуда не надо в этом случае ни писать, ни лично приходить. Вести расчет и оплату в те сроки, в которые они привыкли это делать. Перерасчеты люди увидят в ноябре месяце», — заявил замдиректора РМПТС по сбыту Владимир Базарь.