Рязанцам автоматически сделают перерасчет за отопление

Рязанцам автоматически сделают перерасчет за отопление. Об этом сообщила ГТРК «Ока» .

Отопительный сезон в городе начался во вторник, 3 октября. По графику рязанцев обеспечат теплом в течение пяти дней. Однако в некоторых домах плату за коммунальные услуги уже начислили.

«Мы делаем перерасчет автоматически. Жителям не надо никуда обращаться, жителям никуда не надо в этом случае ни писать, ни лично приходить. Вести расчет и оплату в те сроки, в которые они привыкли это делать. Перерасчеты люди увидят в ноябре месяце», — заявил замдиректора РМПТС по сбыту Владимир Базарь.