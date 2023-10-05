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Россияне массово жалуются на работу устройств Xiaomi

Российские владельцы устройств Xiaomi массово жалуются на отказывающиеся работать электронные устройства. Об этом сообщает Baza.

Из-за сбоя на серверах компании у пользователей перестали функционировать роботы-пылесосы, камеры наблюдения и системы «умный дом».

Приложение показывает «отсутствие сети» и отказывается включать устройства. Как отмечают пользователи, перезагрузка и переустановка никакого результата не дают.

В соцсетях компании Xiaomi сотни комментариев недовольных владельцев.

Представители обещают все исправить в ближайшее время.