Путин прокомментировал заминку США с поддержкой Украины

Путин прокомментировал заминку США с поддержкой Украины. Об этом он рассказал на на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам президента, в США заминка с поддержкой Украины, связана с проблемами с бюджетом, но в конечном итоге, деньги найдут.

«Для США напечатать деньги и разбросать их по миру ничего не стоит, в ковидный период они напечатали более 9 триллионов долларов», — отметил Путин.

Также политик заявил, что Европа может помогать Украине только за счет дальнейшего ухудшения состояния экономики и положения своих граждан.