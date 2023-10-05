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Путин назвал возможную причину крушения самолета Пригожина

Путин назвал возможную причину крушения самолета Пригожина. Об этом он рассказал на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент сообщил, что глава СК России Александр Бастрыкин докладывал ему об отсутствии внешнего воздействия на самолет Пригожина.

«Глава СК РФ Бастрыкин доложил мне, что в телах погибших в авиакатастрофе найдены фрагменты ручных гранат, внешнего воздействия на самолет не было. К сожалению, экспертизы на наличие алкоголя и наркотиков в телах погибших не проводилось», — заявил президент.

Напомним, самолет Пригожина рухнул в среду, 23 августа. Погибли 10 человек.