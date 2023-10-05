Полицейские задержали рязанца за мошенничество

Полицейские задержали рязанца за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что к правоохранителям поступили пять заявлений от жителей Рязани, Рыбного и Клепиковского района. Потерпевшие сообщали, что через общих знакомых вышли на мужчину, который якобы мог помочь в получении водительских удостоверений без сдачи экзамена.

Граждане встречались с ним лично или обсуждали условия сделок по телефону, суммы перечисленных денег варьировались от 27 до 55 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к мошенничеству причастен 37-летний местный житель, ранее судимый за различные преступления.

В настоящее время проверяют рязанца на причастность к совершению аналогичных преступлений.