Олимпийским чемпионам выплатят по 500 тысяч рублей за пропуск международных соревнований

ОКР выплатит по полмиллиона рублей олимпийским чемпионам в качестве компенсации за пропуск международных соревнований, заявил президент комитета Станислав Поздняков.

«Речь идет о тех, кто активно занимается, тренируется, является действующим спортсменом», — заявил он.

Отмечается, что 500 тысяч предназначено для золотых медалистов, 350 — для серебряных и 250 — для бронзовых. 150 тысяч рублей выплатят участникам Олимпийских игр.

Кроме того, Поздняков сообщил, что потенциально не видит ни одного российского олимпийца на летних Играх 2024 года в Париже.