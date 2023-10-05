На улице Спортивной в Рязани открыли новый магазин с доступными ценами «Победа»

На улице Спортивной, дом № 1 открыли новый магазин с доступными ценами «Победа». Местные жители сразу оценили продуктовый дискаунтер за ассортимент, чистоту и низкие цены.

«Мы шли мимо с дочкой. Зашли, можно сказать, случайно, — рассказал житель улицы Разина Сергей. — У входа дегустация мармелада и газировки. Прошли весь торговый зал. Чисто, аккуратно. Присмотрели много полезного. Надо будет жене этот магазин показать: у нас раньше на районе „Победы“ не было».

Пенсионер Виктор Арсеньевич ходил по торговым рядам, уже держа возле уха мобильный телефон и диктуя домой цены.

«Мы с женой люди практичные, я еще заранее увидел объявления об открытии, и пришел посмотреть, — рассказал он, кивая на тележку. — Жалко, сумка у меня через плечо сейчас небольшая, так что набрал товаров немного. Узнал от кассира, что у „Победы“ есть страничка ВКонтакте и телефон для справок: можно узнавать, есть ли в наличии нужный товар, и сколько он стоит. Вот, видите, на объявлении написано. Очень удобно!»

В ассортименте магазина — только необходимые продукты и товары по низким ценам. Многие посетители, живущие в поселке Шлаковый, сравнивали с теми торговыми точками, где покупали до этого: «У них яйца по 62 рубля, а здесь, если пересчитывать на десяток, даже 58 рублей не выходит. Там такой же кофе по 219 рублей за банку, а тут 191 рубль».

Мясная и молочная продукция располагается в специальном помещении с низкой температурой. На полках много товаров местных производителей: рязанское, качественное, свежее.

В каждой второй тележке на кассе видно туалетную бумагу: «Трехслойная по 127 рублей за 8 рулонов. А двухслойная на 47.80 за 4 рулона. Как до всех кризисов. Да такого качества, что не везде сейчас и найдешь», — улыбаются женщины.

Некоторые покупатели с интересом перебирали сопутствующие хозяйственные товары для дома — они тоже имеются в продаже.

Некоторые товары в «Победе» можно купить большими объемами: например, мешки стирального порошка или корма для домашних животных. Вот мука высшего сорта в 5-килограммовых пакетах по 159.90.

«Мы не удивимся, если к нашему магазину будут со всей Рязани подъезжать на автомобилях любители загрузить полный багажник и отвезти домой продукты на две недели, — делится Анна Букарева, директор нового магазина „Победа“ на Спортивной, 1. — Но есть у нас и программа „Антиопт“, выгодная для тех, кто покупает товары понемногу. Вот видите, на ценниках у сахара, куриного мяса, растительного масла две цифры? Для тех, кто берет меньше определенного числа упаковок или бутылок, цена ниже. Особенно экономные люди этому приятно удивляются».

Низкие цены руководство объясняет сокращением затрат на оформление торгового зала и прямыми поставками от производителей. Других секретов и ухищрений нет.

В торговую точку заглянули и журналисты. С собой корреспонденты унесли 50-граммовые шоколадные батончики со сливочной начинкой за 31.90 и 2,5-литровую бутылку кваса живого брожения за 83.90.

Перед входом в магазин в субботу, 30 сентября, играла музыка. С ростовой куклой серебристого медвежонка могли сфотографироваться все желающие. А те покупатели, кто оставил организаторам праздника свои чеки, смогли принять участие в лотерее, где разыгрывались призы.