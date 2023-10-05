Малков пригласил студентов «плехановского» вуза на работу в Рязанскую область

Губернатор Павел Малков назвал Рязанскую область одной из самых перспективных в России. Об этом заявил Павел Малков на встрече с ректором и студентами Российского экономического университета имени Плеханова.

Помимо губернатора встречу посетили председатель комитета по делам молодежи Рязанской области Виталий Косачев, директор бизнес-инкубатора Российского экономического университета имени Плеханова Анна Шпилева и лидер клуба молодых предпринимателей Рязанской области Екатерина Яшечкина.

Малков рассказал студентам о возможностях для молодых специалистов, которые есть в рязанском регионе, ключевых мерах поддержки, инициативах в сфере молодежной политики, инвестпроектах в реальном секторе экономики.

Малков подчеркнул, что они учатся в престижном вузе, получают востребованные профессии.

«Буду рад, если вы, получив перспективную профессию, найдете применение себе, своим знаниям в Рязанской области. Умная, талантливая молодежь, квалифицированные специалисты — это одно из главных конкурентных преимуществ любого региона. Надеюсь, что эти резервы Рязанской области будут укрепляться. Ждем вас и всегда готовы во всем поддержать», — сказал губернатор.

По его словам, у Рязанской области есть большие планы развития по всем направлениям и большая потребность в специалистах. Для них предусмотрены различные меры поддержки, которые помогают решать вопросы с трудоустройством, жильем, повышением уровня профессиональных компетенций.

Малков отметил, что в области в настоящее время реализуется почти сто проектов с общим объемом инвестиций 270 млрд рублей, в ближайшие годы будет создано более 20 тысяч рабочих мест. Динамично развиваются многие сферы экономики, социальной сферы, в том числе благодаря скорости принятия решений. Открываются современные производства, работает много высокотехнологичных компаний. Регион участвует в новом нацпроекте по созданию отрасли беспилотных авиационных систем, растет число резидентов ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина», индустриального парка «Рязанский», потенциал медицинского кластера.

Эти площадки предоставляют большие возможности для молодых специалистов. Кроме того, работодатели очень заинтересованы в обновлении кадров и готовы организовывать стажировки на своих предприятиях.