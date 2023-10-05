Китайские производители электроники Tecno и Realme планируют открыть магазины в России

Китайские производители смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой техники Tecno и Realme планируют открыть фирменные магазины в России в 2024 году. Об этом сообщает « Коммерсант ».

Производитель Tecno в первом квартале 2024 года планирует открыть несколько пилотных фирменных магазинов. Об этом журналистам заявил директор по продажам бренда Виктор Колесниченко. Сколько именно будет точек — не сообщается. Однако известно, что в магазинах будет весь ассортимент бренда.

Об открытии магазинов Realme «Коммерсанту» сообщили неназванные собеседники из сферы ритейлеров и производителей. В самой компании от комментариев отказались.