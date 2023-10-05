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Кассационный суд назначил новое рассмотрение иска семьи погибшего ребенка к Никите Филимонову

Кассационный суд назначил новое рассмотрение иска семьи погибшего ребенка к Никите Филимонову. Об этом сообщил портал «Вид сбоку».

Жалобу защиты на приговор рязанцу рассмотрел Второй кассационный суд общей юрисдикции в четверг, 5 октября.

Орган оставил прежним срок отбывания наказания, однако решил направить дело на новое рассмотрение в части гражданского иска — компенсации семье погибшего ребенка. Сам Филимонов не участвовал в процессе. По словам его защитника, он находится в больнице после операции.

В конце 2022 года Октябрьский райсуд приговорил Филимонова к 2,5 годам колонии-поселения за смертельный наезд на ребенка в Песочне. Авария произошла в марте 2020 года. В апреле 2023 года апелляционная инстанция оставила приговор в силе. Филимонов попросил прощения у родителей мальчика, но не признал вину.