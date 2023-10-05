Известия: в российских регионах цены на поездки в такси выросли от 1 до 44%

За сентябрь 2023 года цены на поездки в такси выросли от 1 до 44% в зависимости от региона России. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Владимира Луговенко.

В 50% регионов зафиксирован рост цен, в 45% — без изменений, в 5% — снижение.

«В ряде регионов наблюдается увеличение средней стоимости перевозки легковым такси. Разброс — от 1 до 44%. По времени ожидания машины такси рост — около 1%", — сказал он.

Чиновник отметил, что такие тенденции вызваны недостаточной работой в этих субъектах над сферой таксомоторных перевозок ранее, до вступления в силу нового закона.

«Это значит, что контроль за такси в этих регионах не осуществлялся», — заключил Луговенко.

Кроме того, он назвал и другие причины повышения цен: искусственный ажиотаж, а также рост стоимости расходных материалов и санкционное давление.