Известия: в российских регионах цены на поездки в такси выросли от 1 до 44%

За сентябрь 2023 года цены на поездки в такси выросли от 1 до 44% в зависимости от региона России. Об этом пишут «
В 50% регионов зафиксирован рост цен, в 45% — без изменений, в 5% — снижение.
«В ряде регионов наблюдается увеличение средней стоимости перевозки легковым такси. Разброс — от 1 до 44%. По времени ожидания машины такси рост — около 1%", — сказал он.
Чиновник отметил, что такие тенденции вызваны недостаточной работой в этих субъектах над сферой таксомоторных перевозок ранее, до вступления в силу нового закона.
«Это значит, что контроль за такси в этих регионах не осуществлялся», — заключил Луговенко.
Кроме того, он назвал и другие причины повышения цен: искусственный ажиотаж, а также рост стоимости расходных материалов и санкционное давление.