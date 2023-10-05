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«Известия»: в Абхазии появится пункт постоянного базирования кораблей российского ВМФ

В Очамчирской бухте в Абхазии появится пункт постоянного базирования кораблей российского ВМФ. Об этом заявил президент республики Аслан Бжания в интервью газете «Известия».

«Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота», — рассказал политик.

По его словам, это повысит обороноспособность и России, и Абхазии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о размещении ВМФ в Абхазии в Минобороны.