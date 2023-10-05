ФАС обязала крупные компании и независимые АЗС снизить цены на топливо

Федеральная антимонопольная служба России направила нефтяным компаниям и независимым АЗС письмо о необходимости снизить цены на топливо. Об этом ведомство сообщило « Известиям ».

"ФАС направила письмо 32 компаниям о необходимости снизить стоимость реализации топлива с учетом снижения биржевых цен на нефтепродукты и направить информацию о реализации этой меры в службу", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в случае отсутствия принятых мер со стороны организаций ФАС будет рассматривать признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Уточняется, что идут проверки на экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз и других составляющих, которые влияют на цены для потребителей, в том числе для аграриев.