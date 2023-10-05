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Bloomberg: ВСУ не смогут наступать в 2024 году без помощи США

ВСУ не смогут наступать в 2024 году без помощи США. Об этом сообщает газета Bloomberg.

Журналист издания считает, что вероятность того, что США не смогут продолжать оказывать помощь Украине, является достаточно высокой.

В сообщении отметили, что такая ситуация существенно изменит баланс сил на Украине — положение Киева будет ухудшаться, учитывая его зависимость от поставляемых Америкой боеприпасов и вооружений.

«При таком сценарии не ждите крупного наступления в 2024 году: Украине придется действовать на пределе своих возможностей просто, чтобы удержать то, что у нее есть. Обороняться тоже станет сложнее», — подчеркнули в сообщении.

Ранее в США заявили, что у них нет средств на долгосрочную помощь Украине. После этого Жозеп Боррель заявил, что ЕС не в состоянии обеспечивать Украину военной помощью вместо США.