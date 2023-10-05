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А что в кино? «Гардемарины 1787. Мир», «Повелитель ветра» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

В прокат выходит приключенческий фильм «Гардемарины 1787. Мир». Гардемарины и их дети распутывают европейский заговор. Продолжение эпопеи Светланы Дружининой с новыми героями. В ролях — Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский и другие.

Следующая новинка — биографическая драма о Федоре Конюхове «Повелитель ветра». Знаменитый путешественник отправляется в новое опасное путешествие. Ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. В ролях — Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев и другие.

Французская комедия «Сестра, действуй!». Пять отчаянных монахинь бросают себе вызов — выиграть в велогонке денежный приз для ремонта дома престарелых. Но есть одна проблема — никто из них не умеет ездить на велосипеде.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».