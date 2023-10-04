Жительница Сахалина 80 лет прожила с трехсантиметровой иглой в мозге

В Сахалине у пенсионерки обнаружили трехсантиметровую иглу в мозге. Об этом сообщает региональный минздрав.

Предполагается, что родители пытались убить новорожденную в сложное время, однако ребенок выжил.

Отмечается, что никаких болей в голове у женщины не было. Она не знала о существовании инородного тела до 80 лет, пока его случайно не увидели при проведении компьютерной томографии.

Врачи решили не вынимать иголку, чтобы не навредить женщине. Ее здоровью ничего не угрожает.