Зеленский признал нехватку оружия для контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для контрнаступления не хватает оружия и средств ПВО. Об этом сообщило ТАСС .

«Наше контрнаступление продолжается, мы шаг за шагом делаем все возможное, чтобы дать отпор врагу. Проблему представляют заминированные поля, не хватает снарядов и средств ПВО. [Средства] ПВО — крайне важный элемент и для контрнаступления, и для защиты населения», — сказал политик во время мероприятия канала Sky TG24.

По мнению Зеленского, крайне важно не утратить активность зимой на поле боя. Она станет «вызовом для военных и населения».