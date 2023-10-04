ВСУ потеряли 430 военных за сутки

ВСУ потеряли 430 военных за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, на донецком направлении отражены 4 атаки ВСУ в районах Андреевки, Водяного и Невельского, потери противника. Украинские военные потеряли 165 человек. В районе Константиновки уничтожен склад боеприпасов 24-й бригады ВСУ.

Также сообщается, что на краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ в районе Ямполовки и Серебрянского лесничества, потери ВСУ составили до 50 человек.

На южнодонецком направлении отражена атака в районе Приютного, нанесено поражение живой силе ВСУ в районе Новомихайловки, украинские потери составили до 185 человек.

На купянском направлении уничтожено до 30 украинских военных, в районе Купянска и Липцов уничтожены склады двух бригад ВСУ.

Средствами ПВО были перехвачены две протикорабельные ракеты «Нептун», семь снарядов HIMARS. В районе Солдатского истребительной авиацией сбит украинский МиГ-29.