В Томской области годовалую девочку убило током

В Томской области годовалую девочку убило током. Об этом пишет SHOT. Мама выбежала в детский сад за другими детьми, а когда вернулась, нашла дочь уже мертвой.

По данным канала, трагедия произошла в селе Минаевка. 27-летняя мать оставила двух своих дочек одних в доме (одной два года, второй год). Думала, что быстро заберет из детского сада сына и вернется. А когда через 20 минут пришла домой, на малышке сверху лежала электроплитка.

Точная причина смерти ребенка выясняется.