В рязанском гидрометцентре спрогнозировали первый снег в выходные

В рязанском гидрометцентре спрогнозировали первый снег в выходные. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Синоптики сообщили, что погода в ближайшее время сменится на циклоническую. С четверга, 5 октября, до конца недели ожидаются интенсивные дожди, временами будет усиливаться ветер, температура существенно снизится. Уже в воскресенье днем будет не выше +10 градусов, а ночью — слабый «минус».

"В субботу и воскресенье в ночные часы не исключен первый снег", — отметили в сообщении.