В Рязанской области проверили системы оповещения о чрезвычайных ситуациях

В среду, 4 октября, в Рязанской области проверили исправность систем оповещения. Очевидцы сообщают, что слышали звуки сирены в центре города.

Проверка началась в 10:40 и длилась 3 минуты, после чего на минуту запустили в телерадиовещание информацию о мероприятии.

Напомним, что повторный запуск сирен пройдет с 14:20 до 14:23. Также возможно поступление СМС от RSCHS.

Отмечается, что комплексная проверка системы оповещения является плановым мероприятием и проводится 2 раза в год для оценки исправности технических средств и каналов связи, необходимых для доведения до населения сигналов о чрезвычайных ситуациях, а также отработки действий всех задействованных служб.