В Рязанской области полицейские проведут рейд «Мотоцикл»
В среду, 4 октября, сотрудники ГИБДД в Рязанской области проведут рейд «Мотоцикл». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Проверки направлены на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей мототранспортных средств и снижение количества ДТП.
Госавтоинспекция региона напоминает любителям двухколесных транспортных средств:
— Всегда используйте защитную амуницию;
— Строго соблюдайте скоростные ограничения;
— Соблюдайте требования по регистрации транспорта;
— Своевременно проводите ТО мотоцикла;
— При движении всегда должен быть включен ближний свет фар;
— Запрещается управлять мототранспортом в состоянии опьянения.