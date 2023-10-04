В Рязанской области полицейские проведут рейд «Мотоцикл»

В среду, 4 октября, сотрудники ГИБДД в Рязанской области проведут рейд «Мотоцикл». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Проверки направлены на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей мототранспортных средств и снижение количества ДТП.

Госавтоинспекция региона напоминает любителям двухколесных транспортных средств:

— Всегда используйте защитную амуницию;

— Строго соблюдайте скоростные ограничения;

— Соблюдайте требования по регистрации транспорта;

— Своевременно проводите ТО мотоцикла;

— При движении всегда должен быть включен ближний свет фар;

— Запрещается управлять мототранспортом в состоянии опьянения.