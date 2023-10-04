В Рязанской области бывшего сотрудника правоохранительных органов осудили за разглашение гостайны

В Рязанской области бывшего сотрудника правоохранительных органов осудили за разглашение гостайны. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

В ходе следствия установлено, что мужчина разгласил информацию, ставшую известной в рамках служебной деятельности. Он сообщил знакомым сотрудникам коммерческой организации о проведении в отношении нее оперативно-розыскных и проверочных мероприятий.

Пресечение противоправной деятельности и сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Рязанской области.

Виновного приговорили к одному году лишения свободы с годом испытательного срока. Также его лишили права осуществлять деятельность, связанную с допуском к гостайне. Помимо этого, его освободили от должности еще на стадии доследственной проверки.