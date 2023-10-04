В Рязани задержали двух мужчин за кражу техники

В Рязани задержали двух мужчин за кражу техники. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 51-летний местный житель с заявлением о краже телевизора и ноутбука из его дома. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и выяснили, что злоумышленник проник в частный дом путем взлома входной двери.

Оперативники уголовного розыска опросили соседей и установили очевидцев, которые видели, как возле дома подозрительно бродили двое прохожих. Свидетели сообщили, что одного из этих мужчин они видели впервые, а второго быстро опознали, поскольку он живет в этом районе.

Установлено, что к краже причастны 43-летний рязанец и 34-летний житель Воронежской области, приехавший на заработки. Мужчин задержали.

Возбуждено уголовное дело.