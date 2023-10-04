В Рязани в ДТП с мотоциклом пострадали два человека

В Рязани в ДТП с мотоциклом пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

Авария случилась в среду, 4 октября, примерно в 15:45, вблизи дома № 6 по улице Южный промузел, По предварительной информации, 74-летний водитель ВАЗ-2115, выезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом Yamaha под управлением 54-летнего рязанца.

В результате происшествия водитель мотоцикла и 69-летняя пассажирка автомобиля получили травмы. Им оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.