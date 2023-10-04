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В Рязани три дня будут отключать свет на 22 улицах

В Рязани с 4 по 6 октября отключат электричество на 22 улицах. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Свет будут снимать с 8:00 до 18:00 по следующим адресам:

  • улица Гагарина;
  • улица 1-я Механизаторов;
  • улица 2-я Механизаторов;
  • улица Запрудная;
  • улица Мира, дома с № 1 по № 37;
  • улица Железнодорожная;
  • улица Добролюбова;
  • 5-й проезд Добролюбова;
  • 6-й проезд Добролюбова;
  • улица Дорожная;
  • улица Лесная;
  • улица Тюленина;
  • 1-й Лесной проезд;
  • улица Щевцовой;
  • 1-й проезд Щевцовой;
  • улица Громовой, дом № 24;
  • улица Бахмачеевская;
  • 1-й Бахмачеевский проезд;
  • улица Мервинская;
  • 7-й Мервинский проезд;
  • 8-й Мервинский проезд;
  • 9-й Мервинский проезд.