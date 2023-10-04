В Рязани три дня будут отключать свет на 22 улицах
В Рязани с 4 по 6 октября отключат электричество на 22 улицах. Об этом сообщили на сайте мэрии.
Свет будут снимать с 8:00 до 18:00 по следующим адресам:
- улица Гагарина;
- улица 1-я Механизаторов;
- улица 2-я Механизаторов;
- улица Запрудная;
- улица Мира, дома с № 1 по № 37;
- улица Железнодорожная;
- улица Добролюбова;
- 5-й проезд Добролюбова;
- 6-й проезд Добролюбова;
- улица Дорожная;
- улица Лесная;
- улица Тюленина;
- 1-й Лесной проезд;
- улица Щевцовой;
- 1-й проезд Щевцовой;
- улица Громовой, дом № 24;
- улица Бахмачеевская;
- 1-й Бахмачеевский проезд;
- улица Мервинская;
- 7-й Мервинский проезд;
- 8-й Мервинский проезд;
- 9-й Мервинский проезд.