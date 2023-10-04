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В Рязани скончался художник Николай Горазеев

В Рязани на 81-м году жизни, после продолжительной болезни скончался художник, доцент Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, кандидат экономических наук, полковник внутренней службы в отставке Николай Горазеев. Об этом сообщается в группе областного научно-методического центра «ВКонтакте».

Николай Горазеев участвовал в создании областного клуба художников-любителей, около 40 лет был его членом и постоянным участником всех выставок.

В его арсенале около 150 научных работ, сотни картин. Любимым жанром художника был пейзаж. И именно рязанский.

Прощание состоится 5 октября в 10.00 в Скорбященском Храме Рязани.