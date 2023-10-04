В Рязани на четыре дня ограничили движение по улице Радищева

В Рязани на четыре дня ограничили движение по улице Радищева. Об этом сообщает сайт мэрии.

С 4 по 8 октября на пересечении улиц Свободы и Радищева будет перекрыт участок одной полосы движения по улице Свободы в сторону улицы Ленина и участок одной полосы движения по улице Радищева в сторону улицы Есенина.

Ограничение движение связано с ремонтными работами на тепловых сетях.

На время проведения работ установили предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Мэрия просит водителей учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.