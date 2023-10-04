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В Рязани мужчина убил 61-летнюю соседку

В Рязани 26 сентября обнаружили тело 61-летней женщины по месту ее жительства. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщину задушили. Следователи выяснили, что к ее смерти причастен 53-летний сосед. Его уже задержали и арестовали.

Сейчас он проходит подозреваемым по уголовному делу (часть 1 статьи 105 УК). Ему грозит несколько лет колонии.

Сейчас правоохранители продолжают заниматься сбором доказательств виновности мужчины.