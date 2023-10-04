В российских вузах в 2025 году внедрят новую систему высшего образования

Новую национальную систему высшего образования внедрят в вузах России с 1 сентября 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева.

Отмечается, что к этому моменту должен быть сформирован макет и утверждены образовательные стандарты. Они будут разработаны не для отдельных направлений, а для укрупненных групп специальностей.

«Пока что можно обозначить лишь новые сроки внедрения национальной модели российского высшего образования — это 1 сентября 2025 года. Должен быть разработан не только новый макет, но и на основании него утверждены новые федеральные образовательные стандарты», — сказал Афанасьев.