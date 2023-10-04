В России впервые в мире пересадили костный мозг ребенку с редким заболеванием

В России впервые в мире пересадили костный мозг ребенку с редким заболеванием. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на пресс-службу РДКБ.

Шестилетний мальчик из Брянской области с рождения страдал от постоянных и продолжительных болезней. После проведенных обследований у него обнаружили синдром Клерикузио.

Операцию провели врачи отделения трансплантации костного мозга Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

Специалисты отмечают успешный результат проведенной трансплантации — донорский костный мозг функционирует в полном объеме, у пациента восстановлена иммунная система. В настоящее время он продолжает периодически приезжать на плановые обследования.