В РГУ открыли предуниверсарий «МИФ РГУ»

В РГУ имени Есенина открыли предуниверсарий «МИФ РГУ». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Целью предуниверсария является профориентационное сопровождение, плавное погружение школьников в жизнь университета, включение обучающихся в учебную и научно-исследовательскую деятельность института физико-математических и компьютерных наук РГУ имени Есенина.

Проект будет реализовываться по шести направлениям: подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, Всероссийской олимпиаде школьников, решение геометрических задач, дополнительные программы кафедры информатики, вычислительной техники и методики преподавания информатики, кафедры общей и теоретической физики и методики преподавания физики.

В мероприятии открытия предуниверсария «МИФ РГУ» приняли участие руководители школ города Рязани и муниципальных образований региона, почетные гости, преподаватели и студенты вуза.

Заместитель министра образования Рязанской области Ольга Васина обратила внимание на необходимость повышения физико-математического образования в регионе, что является одной из основных задач, стоящих перед предуниверсарием.

Исполняющий обязанности ректора Игорь Мурог отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о поощрении выпускников предуниверсария, которые решат поступать в РГУ. Занятия будут проводить для учащихся 8-11 классов.

В ходе мероприятия руководитель университета подписал долгосрочные соглашения о сотрудничестве с директорами 14 образовательных учреждений Рязани и области: лицей № 4, школа № 13, школа № 39 «Центр физико-математического образования», школа № 51 «Центр образования», школа № 34, школа № 53, школа № 68, школа № 73, школа № 75, Новомичуринская СОШ № 1, Рыбновская СШ № 2, Центр образования «Дистанционные технологии», школа № 3 «Центр развития образования», Подвязьевская средняя школа, Сасовская СОШ № 1.