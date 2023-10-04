Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
20°
Чтв, 05
14°
Птн, 06
12°
ЦБ USD 99.27 0.79 04/10
ЦБ EUR 104.06 0.19 04/10
Нал. USD 98.56 / 99.95 04/10 11:00
Нал. EUR 103.66 / 104.48 04/10 11:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
4 105
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
5 009
Феноменально работает в поле. Эксперты анализируют секрет успеха комба...
Машина заслужила лестные отзывы, как от механизаторов,...
27 сентября 16:05
4 079
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
11 913
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В РГУ открыли предуниверсарий «МИФ РГУ»

В РГУ имени Есенина открыли предуниверсарий «МИФ РГУ». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Целью предуниверсария является профориентационное сопровождение, плавное погружение школьников в жизнь университета, включение обучающихся в учебную и научно-исследовательскую деятельность института физико-математических и компьютерных наук РГУ имени Есенина.

Проект будет реализовываться по шести направлениям: подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, Всероссийской олимпиаде школьников, решение геометрических задач, дополнительные программы кафедры информатики, вычислительной техники и методики преподавания информатики, кафедры общей и теоретической физики и методики преподавания физики.

В мероприятии открытия предуниверсария «МИФ РГУ» приняли участие руководители школ города Рязани и муниципальных образований региона, почетные гости, преподаватели и студенты вуза.

Заместитель министра образования Рязанской области Ольга Васина обратила внимание на необходимость повышения физико-математического образования в регионе, что является одной из основных задач, стоящих перед предуниверсарием.

Исполняющий обязанности ректора Игорь Мурог отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о поощрении выпускников предуниверсария, которые решат поступать в РГУ. Занятия будут проводить для учащихся 8-11 классов.

В ходе мероприятия руководитель университета подписал долгосрочные соглашения о сотрудничестве с директорами 14 образовательных учреждений Рязани и области: лицей № 4, школа № 13, школа № 39 «Центр физико-математического образования», школа № 51 «Центр образования», школа № 34, школа № 53, школа № 68, школа № 73, школа № 75, Новомичуринская СОШ № 1, Рыбновская СШ № 2, Центр образования «Дистанционные технологии», школа № 3 «Центр развития образования», Подвязьевская средняя школа, Сасовская СОШ № 1.