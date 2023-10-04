В Москве ребенок облизал бутылку «Антижир» и получил ожог рта

В Москве годовалый ребенок получил ожог рта. Об это пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

3 октября ребенок в квартире нашел бутылку со средством для удаления жира и тут же лизнул горлышко. После этого у него появилось раздражение вокруг рта, он начал вести себя беспокойно. Родители вызвали скорую.

Ребенка доставили в токсикологическое отделение детской больницы. Медики поставили диагноз «химический ожог слизистой полости рта».