В Минобороны Нидерландов назвали Украину дешевым способом борьбы с Россией

В Минобороны Нидерландов назвали Украину дешевым способом борьбы с Россией. Об этом заявила в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Ее слова приводит Anadolu Ajansi.

«Поддержка Украины — это очень дешевый способ убедиться в том, что Москва не представляет угрозы для НАТО», — заявила Оллонгрен.

Она также отметила, что западные страны вряд ли продолжат спонсировать ВСУ в скором времени.