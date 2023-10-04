В Красноярском крае три сверстницы жестоко избили 15-летнюю девочку

В Ачинске Красноярского края 15-летнюю девочку жестоко избили три сверстницы. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на региональный следственный комитет. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ.

Как отметили в ведомстве, три девушки встретились с пострадавшей неподалеку от школы. После началась драка.

Нападавшие начали жестоко избивать подростка руками и ногами по телу и голове. Остановить их смогла только случайная прохожая. Женщина вызвала скорую помощь.

По предварительным данным, причиной драки стало неприязненное отношение между девушками. Пострадавшая доставлена в больницу.