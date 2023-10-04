В Госдуме предложили выплачивать по 10 тысяч рублей молодоженам до 35 лет

Депутаты вынесли на рассмотрение Госдумы законопроект о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей впервые вступившим в брак до 35 лет. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что для получения средств один из супругов должен обратиться с заявлением в органы соцзащиты в течение года с момента заключения брака.

Кроме того, единовременная выплата не будет учитываться в составе доходов семей при предоставлении им иных мер поддержки.

По словам одного из авторов проекта, зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеш, такая символическая мера «может стать тем самым толчком к тому, чтобы подать документы в ЗАГС».

«Ведь многие тянут. Это будет маленький, но лишний повод расписаться. А деньги можно добавить в бюджет празднования или купить подарок себе, потратить на госпошлины, связанные с вступлением в брак», — пояснил ТАСС Панеш.