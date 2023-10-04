В Госдуме предложили ввести в школах группы учебной взаимопомощи

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести в школах группы учебной взаимопомощи на базе «Движения первых». Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, ребята могли бы помогать друг другу осваивать школьную программу и закреплять полученные на уроках знания.

«В рамках проекта ученики старших классов смогут брать шефство над младшими школьниками и получать первый опыт наставнической и педагогической деятельности», — добавила она.

Как отмечает депутат, реализация проекта приведет к повышению уровня знаний среди российских школьников. В результате удастся добиться снижения финансовой нагрузки на российские семьи, вынужденные оплачивать услуги репетиторов.