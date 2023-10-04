В Госдуме предложили вдвое снизить штрафы для владельцев бизнеса

В Госдуму внесли законопроект о снижении вдвое штрафов для бизнеса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Алексея Нечаева.

По его словам, санкции и высокие ставки по кредитам ощутимо бьют по бизнесу.

Согласно документу, двукратное уменьшение штрафов предусмотрено по статьям: нарушение трудового законодательства, нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нарушение порядка заключения, изменения контракта, недостоверное декларирование товаров, нарушение сроков временного хранения товаров и несоблюдение таможенной процедуры.

Также предлагается исключить наказание в виде приостановления деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.