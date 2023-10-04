В ГК «Зеленый сад» открылась выставка «Есенинские женщины»

3 октября в центральном офисе компании начала работу выставка, посвященная возлюбленным великого русского поэта Сергея Есенина.

Автор картин, которыми украсили холлы, — рязанский живописец Лев Костин, член Союза художников с 2000 года, участник областных выставок, обладатель памятных знаков губернатора Рязанской области.

Открытие выставки символично приурочено к 128-летию со дня рождения поэта. Среди работ — портреты женщин, сыгравших в жизни Есенина важную роль. Он посвящал им стихи, которые стали классикой. В своих чувствах к возлюбленным он черпал вдохновение и творческую энергию.

Лидия Ивановна Кашина (1886-1937 годы) — первая юношеская любовь поэта, мелкая русская помещица, одна из первых слушательниц Сергея Есенина, прообраз Анны Снегиной из одноименной поэмы.

Софья Андреевна Толстая-Есенина (1900-1957 годы) — советский музейный деятель, внучка Льва Толстого, последняя жена и вдова Сергея Есенина, директор Государственного музея Льва Толстого в Москве.

Галина Артуровна Бениславская (1897-1926 годы) — журналистка, литературный работник, друг и литературный секретарь Сергея Есенина. Автор воспоминаний о поэте.

Айседора Дункан (1877-1927 годы) — американская танцовщица-новатор, основоположница свободного танца. Жена Есенина в 1922—1924 годах.

Анна Алексеевна Сардановская (1896-1921 годы) — юношеское увлечение Есенина, учительница, родственница константиновского священника отца Ивана. Она покорила юного Сергея своей творческой натурой, умела играть на гитаре, петь романсы, знала поэзию.

Августа Леонидовна Миклашевская (1891-1946 годы) — русская и советская актриса. Сергей Есенин был в нее пылко влюблен, но она не отвечала взаимностью. Поэт посвятил ей цикл стихотворений «Любовь хулигана».

Анна Романовна Изряднова (1891-1946 годы) — первая неофициальная жена Сергея Есенина — брак не был зарегистрирован. Мать старшего сына поэта. Сергей Есенин всю жизнь поддерживал с Анной дружеские отношения и навещал ее в трудные минуты своей жизни.

Зинаида Николаевна Райх (1894-1939 годы) — знаменитая актриса, жена Сергея Есенина, родила ему двух детей. Впоследствии стала женой Всеволода Мейерхольда.

Шагандухт Нерсесовна Тальян — «Шагане» (1900-1976 годы) — возлюбленная Сергея Есенина. Ей посвящены стихотворения из цикла «Персидские мотивы».