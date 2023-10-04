Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
19°
Чтв, 05
15°
Птн, 06
14°
ЦБ USD 99.46 0.19 05/10
ЦБ EUR 104.3 0.24 05/10
Нал. USD 98.86 / 100.1 04/10 16:30
Нал. EUR 104.21 / 105 04/10 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
3 часа назад
953
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 часа назад
390
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
4 278
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
5 129
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В ГК «Зеленый сад» открылась выставка «Есенинские женщины»

3 октября в центральном офисе компании начала работу выставка, посвященная возлюбленным великого русского поэта Сергея Есенина.

Автор картин, которыми украсили холлы, — рязанский живописец Лев Костин, член Союза художников с 2000 года, участник областных выставок, обладатель памятных знаков губернатора Рязанской области.

Открытие выставки символично приурочено к 128-летию со дня рождения поэта. Среди работ — портреты женщин, сыгравших в жизни Есенина важную роль. Он посвящал им стихи, которые стали классикой. В своих чувствах к возлюбленным он черпал вдохновение и творческую энергию.

Лидия Ивановна Кашина (1886-1937 годы) — первая юношеская любовь поэта, мелкая русская помещица, одна из первых слушательниц Сергея Есенина, прообраз Анны Снегиной из одноименной поэмы.

Софья Андреевна Толстая-Есенина (1900-1957 годы) — советский музейный деятель, внучка Льва Толстого, последняя жена и вдова Сергея Есенина, директор Государственного музея Льва Толстого в Москве.

Галина Артуровна Бениславская (1897-1926 годы) — журналистка, литературный работник, друг и литературный секретарь Сергея Есенина. Автор воспоминаний о поэте.

Айседора Дункан (1877-1927 годы) — американская танцовщица-новатор, основоположница свободного танца. Жена Есенина в 1922—1924 годах.

Анна Алексеевна Сардановская (1896-1921 годы) — юношеское увлечение Есенина, учительница, родственница константиновского священника отца Ивана. Она покорила юного Сергея своей творческой натурой, умела играть на гитаре, петь романсы, знала поэзию.

Августа Леонидовна Миклашевская (1891-1946 годы) — русская и советская актриса. Сергей Есенин был в нее пылко влюблен, но она не отвечала взаимностью. Поэт посвятил ей цикл стихотворений «Любовь хулигана».

Анна Романовна Изряднова (1891-1946 годы) — первая неофициальная жена Сергея Есенина — брак не был зарегистрирован. Мать старшего сына поэта. Сергей Есенин всю жизнь поддерживал с Анной дружеские отношения и навещал ее в трудные минуты своей жизни.

Зинаида Николаевна Райх (1894-1939 годы) — знаменитая актриса, жена Сергея Есенина, родила ему двух детей. Впоследствии стала женой Всеволода Мейерхольда.

Шагандухт Нерсесовна Тальян — «Шагане» (1900-1976 годы) — возлюбленная Сергея Есенина. Ей посвящены стихотворения из цикла «Персидские мотивы».