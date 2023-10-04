Умерла рязанская писательница Дина Бурачевская

Умерла рязанская писательница Дина Бурачевская. Об этом сообщает «Новая газета».

По данным издания, женщина умерла 30 сентября. Ей было 56 лет.

Дина родилась и выросла в Рязани. Окончила Рязанское музыкальное училище.

Она была детской писательницей и членом союза писателей Москвы. Женщина написала множество стихов, среди которых: «Веселые картинки», «Вечерняя Москва», «Дошкольное образование», «Ералаш», «Костер», «Кукумбер», «Литературная газета» и другие.

В 2011 году Бурачевская выпустила свою первую книгу «Салют из тысячи огней».

Похороны писательницы пройдут 5 октября в селе Пучково Московской области.